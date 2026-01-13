Трамп назвал самый позорный день в истории США

«Вспомните сонного Джо Байдена и ситуацию с Афганистаном: какая катастрофа, самый позорный день в истории нашей страны. На мой взгляд, полная некомпетентность», — заявил хозяин Белого дома.
А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил недавнюю операцию США в Венесуэле. По его мнению, это была не самостоятельная инициатива, а уступка президента Дональда Трампа американским военным. Лукашенко предположил, что операция стала попыткой Вашингтона восстановить репутацию после афганского провала.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.