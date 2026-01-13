Ричмонд
Трамп назвал самый позорный день в истории США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днём в истории США. Об этом республиканец заявил в ходе выступления на экономическом форуме.

Источник: Life.ru

«Вспомните сонного Джо Байдена и ситуацию с Афганистаном: какая катастрофа, самый позорный день в истории нашей страны. На мой взгляд, полная некомпетентность», — заявил хозяин Белого дома.

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил недавнюю операцию США в Венесуэле. По его мнению, это была не самостоятельная инициатива, а уступка президента Дональда Трампа американским военным. Лукашенко предположил, что операция стала попыткой Вашингтона восстановить репутацию после афганского провала.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

