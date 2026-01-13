Суд в Словакии оправдал экс-министра, одобрившего действия России на Украине

Согласно публикации, Гарабин был задержан в мае 2022 года за материал в соцсетях, где он поддержал действия РФ в начале спецоперации. После допроса его отпустили. В июне 2023 года прокуратура предъявила обвинение по статье, предусматривающей до трёх лет лишения свободы. Судебный процесс стартовал в апреле 2025 года, а в мае того же года суд оправдал экс-министра.