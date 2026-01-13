Суд в Словакии оправдал экс-министра, одобрившего действия России на Украине

Согласно публикации, Гарабин был задержан в мае 2022 года за материал в соцсетях, где он поддержал действия РФ в начале спецоперации. После допроса его отпустили. В июне 2023 года прокуратура предъявила обвинение по статье, предусматривающей до трёх лет лишения свободы. Судебный процесс стартовал в апреле 2025 года, а в мае того же года суд оправдал экс-министра.
«Верховный суд подтвердил оправдательный приговор Специализированного суда по уголовным делам от мая 2025 года», — указало издание.
Прокуратура пыталась обжаловать решение, однако жалоба была отклонена. Гарабину предъявляли обвинение в проступке, связанном с «одобрением преступных деяний и действиями, которые порочат нацию или расу». Он настаивал на своей невиновности, а защитник называл обвинение политически мотивированным. Штефану Гарабину 68 лет. Он участвовал в президентских выборах Словакии в 2019 и 2024 годах, занимая третье место по итогам первого тура обеих гонок.
Ранее Псковский городской суд постановил заключить под стражу Льва Шлосберга*, заместителя председателя партии «Яблоко». Его обвиняют в распространении фейковых сведений о применении Вооружённых сил РФ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Псковской области. Псковское отделение «Яблока» уточнило, что Шлосберга поместили в СИЗО до 2 февраля. Партия намерена оспорить это решение.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.