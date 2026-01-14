Курская область, 14 января.
Свыше 80 человек потерял киевский режим в Сумской области. Часть из них ликвидирована на границе с Курской областью. Подразделения Территориальной обороны оказалась под огнём артиллерии группировки «Север» в районах Рыжевки и Искрисковщины.
Список уничтоженной техники пополнили американский БТР М113, гаубица 2П22 «Богдана-БГ», миномёты, внедорожники и багги, а также станции Starlink.
В Сумах местные жители вышли к администрации с требованием найти их родственников, пропавших на фронте, а также вернуть из плена тех, про кого Киев уже и забыл.
Харьковская область, 14 января.
Армия России ударила по терминалу «Новой почты» в Харьковской области, сообщает канал «Военная хроника». Мощности этой компании используются ВСУ для переброски вооружения к линии боевого соприкосновения.
Идут бои в Купянске. ВСУ смогли пробиться в центр города, пишет «Рыбарь», однако ВС РФ остаются в черте города. Противник пытается накапливать здесь личный состав.
Киев никак не может справиться с заболеваниями личного состава. По данным Военно-гражданской администрации Харьковской области, на подконтрольной Украине территории региона ухудшается эпидемиологическая ситуация. Почти на 40% выросло число заболевших различного рода инфекциями.
— Система здравоохранения в регионе работает на износ, профилактика и контроль инфекций подменены отчётами. Власти годами игнорировали реальные проблемы медицины, и сегодня за это расплачиваются люди — своим здоровьем, — отметил замминистра ВГА Харьковской области Аббас Пякишев.
Донецкая Народная Республика, 14 января.
На севере ДНР российские войска возобновили наступление в посёлке Масляковка. Военкор Тимофей Ермаков отмечает, что населённый пункт является северо-восточным районом Красного Лимана.
Наступает Армия России и на Константиновском направлении. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщает о приближении ВС РФ к железнодорожному вокзалу в Константиновке. Таким образом, бои смещаются в северную часть города. Одновременно с этим идёт окружение подразделений ВСУ.
— На западном фасе успешно подразделения группировки «Юг» штурмуют Бересток и Ильиновку. Эти населённые пункты уже вплотную прилегают к западным окраинам Константиновки. Параллельно с этим в самой черте города идёт продвижение в южных и юго-восточных районах. Это улицы Соборности, Минская, — рассказал Кукушкин.
Специалисты войск беспилотных систем с помощью БПЛА «Герань-2» поразили место хранения и пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Мироновка Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
Киев окунулся в темноту и холод.
Уже больше пяти суток мать городов русских, являющаяся украинской столицей, остаётся без света. Эксперты лишь смещают сроки возвращения электричества в Киев, пропавшее после ударов по генерирующим мощностям.
— Во-первых, Киеву таким образом ненавязчиво намекают не бить по российским городам, в частности по Белгороду. Ущерб от ответного налёта будет гораздо выше. Во-вторых, в Киеве расположено множество объектов ВПК и инфраструктуры ВСУ. Без регулярного электроснабжения они перестают выполнять свои функции, — пишет военкор Александр Коц.
Замминистра энергетики Украины Михаил Колесник дал понять, что ситуация непростая и надеяться киевлянам на возвращение света пока не надо.
— Работы ведутся практически круглосуточно, несмотря на тяжёлые погодные условия. Наша цель — как можно скорее стабилизировать систему и перейти к плановым отключениям. Но ситуация остаётся крайне сложной, и из-за продолжающихся атак мы не можем дать чёткие прогнозы, — заявил Колесник.
Ситуация в Минэнерго не лучше. В здании ведомства прорвало канализацию — и теперь подвал затапливает нечистотами. Постпред Украины в ООН Андрей Мельник пожаловался, что Россия специально ждала холодов, чтобы нанести сокрушительный удар, забыв упомянуть, кто украл деньги на защитные сооружения генерирующих мощностей.
— Россия намеренно дождалась начала января, когда температура на Украине упала до −15 градусов, чтобы нанести одни из своих самых разрушительных ударов с помощью беспилотников и ракет по нашей энергетической инфраструктуре, — считает Мельник.
Минобороны Украины получит нового главу.
Владимир Зеленский продолжает перестановки в украинском правительстве. Он внёс в Верховную раду законопроект о назначении экс-министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова новым главой оборонного ведомства. Ранее эту должность занимал Денис Шмыгаль. Ему прочат должность в министерстве, подвалы которого затапливает сливами из канализации.
— Считаем, что Фёдоров сделает следующий шаг по развитию Минобороны, а Шмыгаль будет замечательным министром энергетики, которого сейчас очень не хватает, — заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.