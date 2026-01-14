Трамп спародировал кашель Джо Байдена во время выступления. Видео © X / NewYork_Insight.
«Вы когда-нибудь замечали, что Джо всегда кашлял перед выступлением?» — спросил Трамп.
После короткой имитации Трамп вернулся к основной теме своего выступления. Напомним, что Джо Байдену, который завершил свою президентскую карьеру в 2024 году, сейчас 83 года. В период его пребывания у власти медиа и политические оппоненты часто обращали внимание на его оговорки, случаи забывчивости и падения во время публичных мероприятий.
В обращении Трамп также сообщил, что Соединённые Штаты хотели бы дальнейшего снижения мировых цен на нефть. Отвечая на соответствующий вопрос, американский лидер выразил желание увидеть стоимость барреля на уровне 53 долларов.
