Трамп спародировал кашель Джо Байдена во время выступления

Выступая в Детройте, президент США Дональд Трамп позволил себе ироничную пародию на своего предшественника Джо Байдена. Республиканец обратился к аудитории с вопросом, замечали ли они, что Байден всегда кашляет перед речью, после чего наглядно продемонстрировал, как, по его мнению, это выглядит. Видеозапись с пародией опубликовали в соцсети Х.

Источник: Life.ru

Трамп спародировал кашель Джо Байдена во время выступления. Видео © X / NewYork_Insight.

«Вы когда-нибудь замечали, что Джо всегда кашлял перед выступлением?» — спросил Трамп.

После короткой имитации Трамп вернулся к основной теме своего выступления. Напомним, что Джо Байдену, который завершил свою президентскую карьеру в 2024 году, сейчас 83 года. В период его пребывания у власти медиа и политические оппоненты часто обращали внимание на его оговорки, случаи забывчивости и падения во время публичных мероприятий.

В обращении Трамп также сообщил, что Соединённые Штаты хотели бы дальнейшего снижения мировых цен на нефть. Отвечая на соответствующий вопрос, американский лидер выразил желание увидеть стоимость барреля на уровне 53 долларов.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

