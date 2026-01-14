Трамп спародировал кашель Джо Байдена во время выступления

После короткой имитации Трамп вернулся к основной теме своего выступления. Напомним, что Джо Байдену, который завершил свою президентскую карьеру в 2024 году, сейчас 83 года. В период его пребывания у власти медиа и политические оппоненты часто обращали внимание на его оговорки, случаи забывчивости и падения во время публичных мероприятий.