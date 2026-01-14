Главу фракции Рады подозревают в подкупе депутатов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что разоблачило некоего главу парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии. По данным депутата от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), это лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Ведомство ни имени фигуранта, ни названий партий не уточняет, лишь обещает «подробности позже». «НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — прим. ТАСС) разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование за или против конкретных законопроектов», — говорится в сообщении в Telegram-канале НАБУ.
Вскоре издание «Страна» сообщило, что в офисе партии «Батькивщина» проходят обыски.
«Таки Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию “Батькивщина” за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение. Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ», — написал после этого Гончаренко.