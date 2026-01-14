Главу фракции Рады подозревают в подкупе депутатов

Ведомство ни имени фигуранта, ни названий партий не уточняет, лишь обещает «подробности позже». «НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — прим. ТАСС) разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование за или против конкретных законопроектов», — говорится в сообщении в Telegram-канале НАБУ.