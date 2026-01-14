Главу фракции Рады Тимошенко подозревают в подкупе депутатов

Ранее украинские следователи из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски у водителя бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. В ходе следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители информации. Не уточняется, удалось ли найти доказательства, связанные с расследованием, которое касается верхних эшелонов украинской власти. Расследование в отношении Ермака «продолжается в активной фазе», при этом в НАБУ стараются не форсировать процесс, чтобы собрать убедительную доказательную базу для суда.