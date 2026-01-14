Главу фракции Рады Тимошенко подозревают в подкупе депутатов

НАБУ не раскрывает имени фигуранта и название партии, ограничившись обещанием сообщить подробности позже. В своём официальном заявлении бюро сообщило, что руководитель одной из фракций Верховной рады предлагал взятки депутатам из других фракций за голосование за определённые законопроекты или против них. Вскоре издание «Страна» сообщило, что в офисе партии «Батькивщина» проходят обыски.
«Юлия Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию “Батькивщина” за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение. Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ», — уточнил Гончаренко*.
Ранее украинские следователи из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски у водителя бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. В ходе следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители информации. Не уточняется, удалось ли найти доказательства, связанные с расследованием, которое касается верхних эшелонов украинской власти. Расследование в отношении Ермака «продолжается в активной фазе», при этом в НАБУ стараются не форсировать процесс, чтобы собрать убедительную доказательную базу для суда.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.