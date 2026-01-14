Ричмонд
ООН выразила обеспокоенность ростом милитаристской риторики вокруг Ирана

Организация Объединённых Наций выразила обеспокоенность усилением милитаристской риторики в связи с ситуацией в Иране. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы, разумеется, очень обеспокоены ростом милитаристской риторики, которую мы наблюдаем вокруг ситуации с Ираном. Крайне важно, чтобы все государства-члены выступали за дипломатию, а не за военную риторику», — отметил Дюжаррик в ходе брифинга.

Представитель генсека прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа об отмене встреч с иранскими чиновниками и информацию о том, что Пентагон предлагает «более широкий» выбор опций ударов по Ирану.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать государственные учреждения. Он обратился «ко всем иранским патриотам» и посоветовал митингующим фиксировать людей, которых назвал убийцами и насильниками.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

