ООН выразила обеспокоенность ростом милитаристской риторики вокруг Ирана

«Мы, разумеется, очень обеспокоены ростом милитаристской риторики, которую мы наблюдаем вокруг ситуации с Ираном. Крайне важно, чтобы все государства-члены выступали за дипломатию, а не за военную риторику», — отметил Дюжаррик в ходе брифинга.
Представитель генсека прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа об отмене встреч с иранскими чиновниками и информацию о том, что Пентагон предлагает «более широкий» выбор опций ударов по Ирану.
Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать государственные учреждения. Он обратился «ко всем иранским патриотам» и посоветовал митингующим фиксировать людей, которых назвал убийцами и насильниками.
