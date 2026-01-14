ООН выразила обеспокоенность ростом милитаристской риторики вокруг Ирана

«Мы, разумеется, очень обеспокоены ростом милитаристской риторики, которую мы наблюдаем вокруг ситуации с Ираном. Крайне важно, чтобы все государства-члены выступали за дипломатию, а не за военную риторику», — отметил Дюжаррик в ходе брифинга.