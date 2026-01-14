Ричмонд
У Трампа появился неожиданный телефонный приятель: раньше он его жёстко критиковал, а теперь то и дело переписывается

Axios: Трамп начал вести личную переписку с мэром Нью-Йорка Мамдани.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп начал вести личную переписку с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, которого ранее жёстко критиковал, причём критика была обоюдной. Трамп грозил Мамдани «проблемами» ещё до избрания того на пост мэра, а Мамдани обещал «дать отпор» хозяину Белого дома. В последнее время ситуация изменилась.

«У президента Трампа появился неожиданный телефонный приятель: он и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани в последнее время обменивались сообщениями», — пишет портал Axios, автор публикации ссылается на два источника и утверждает, что политики начали переписку после того, как Трамп принял Мамдани в Белом доме в ноябре 2025 года.

При этом издание не сообщает, какие темы затрагиваются в переписке президента и мэра.

Напомним, Трамп охарактеризовал победу Зохрана Мамдани на выборах мэра как потерю части суверенитета США и заявил, что намерен «разобраться» с этим. Также Трамп называл Мамдани коммунистом и «радикальным левым лунатиком».

В ответ на это 34-летний иммигрант-мусульманин Мамдани заявил, что знает, как «повергнуть деспота в ужас», имея в виду Трампа.

Тем не менее президент США дал позитивную оценку новому мэру Нью-Йорка во время личной встречи, похвалив не только его начинания, но и внешность.

