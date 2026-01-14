Казахстан и Румыния готовят совместные проекты в АПК

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-румынского сотрудничества в аграрной сфере, а также возможности дальнейшего расширения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, передает DKNews.kz.
Одной из ключевых тем переговоров стала динамика импорта подсолнечного масла из Румынии в Казахстан. По итогам обсуждения было отмечено, что за последний период объем поставок этой продукции увеличился в пять раз, что говорит о высоком спросе на румынское подсолнечное масло и его конкурентоспособности на казахстанском рынке.
Торговля растет, потенциал остается высоким.
Стороны подчеркнули, что рост поставок является лишь одним из примеров успешного торгово-экономического взаимодействия. Казахстан и Румыния выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении аграрной торговли, развитии прямых контактов между профильными ведомствами и бизнес-сообществами двух стран.
Особое внимание было уделено перспективам совместных проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, которые могут придать сотрудничеству более устойчивый и долгосрочный характер.
Визит министра Румынии в Казахстан.
В ходе встречи министр сельского хозяйства Румынии сообщил о намерении совершить официальный визит в Казахстан в июне-июле текущего года. Ожидается, что в рамках визита пройдут переговоры с казахстанскими коллегами, а также обсуждение конкретных направлений сотрудничества и возможных совместных инициатив.
По итогам встречи стороны подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога и отметили высокий уровень двусторонних отношений между Казахстаном и Румынией, а также готовность к дальнейшему укреплению партнерства в аграрной сфере.