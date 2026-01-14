Казахстан и Румыния готовят совместные проекты в АПК

Одной из ключевых тем переговоров стала динамика импорта подсолнечного масла из Румынии в Казахстан. По итогам обсуждения было отмечено, что за последний период объем поставок этой продукции увеличился в пять раз, что говорит о высоком спросе на румынское подсолнечное масло и его конкурентоспособности на казахстанском рынке.