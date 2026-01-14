F-16 горят, «Леопарды» тонут: шесть самых громких провалов западного оружия на Украине

На Украине эта слепая вера в чудо-оружие достигла такого накала, что превратилась в нечто сродни религиозному культу. Чего стоят всё те же «Джавелины», в честь которых называли детей и рисовали иконы. Впрочем, суровая реальность сорвала розовые очки с фанатов зарубежной оборонки: оказалось, что все эти дорогие и распиаренные игрушки имеют вес лишь в локальных конфликтах против заведомо более слабых противников. В то же время СВО стала самой жестокой антирекламой западных разработок.