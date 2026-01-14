F-16 горят, «Леопарды» тонут: шесть самых громких провалов западного оружия на Украине

Вундерваффе не сработало.
Пока Запад одной рукой подсчитывает многомиллиардные убытки от военной помощи Украине, а другой — заключает с Киевом новые сделки, самое время оглянуться назад и вспомнить, как поживает прошлый поставленный ВСУ «всепобеждающий» арсенал. А надежды на европейское и американское вундерваффе на Банковой возлагались немалые! По многочисленным заверениям Владимира Зеленского и его подручных, российский бронетанковый кулак должен был разбиться о «Джавелины», наша пехота — накрыта огнём гаубиц M777, а небо — очищено от самолётов зенитными комплексами «Пэтриот».
На Украине эта слепая вера в чудо-оружие достигла такого накала, что превратилась в нечто сродни религиозному культу. Чего стоят всё те же «Джавелины», в честь которых называли детей и рисовали иконы. Впрочем, суровая реальность сорвала розовые очки с фанатов зарубежной оборонки: оказалось, что все эти дорогие и распиаренные игрушки имеют вес лишь в локальных конфликтах против заведомо более слабых противников. В то же время СВО стала самой жестокой антирекламой западных разработок.
«Святая Джавелина» не помогла — ПТРК FGM-148 Javelin.
Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin ВСУ стали получать ещё в 2018 году. ПТРК третьего поколения с принципом «выстрелил — забыл» Киеву начали поставлять с отмашки Дональда Трампа, который сегодня яро винит Джо Байдена в разжигании конфликта. Тогда это было, наверное, самое высокотехнологичное оружие в арсенале украинцев. Впрочем, тем хуже для них самих: даже спустя два года на показательных учениях «Объединённые усилия — 2020» оператор не смог запустить ракету перед Зеленским.
После начала СВО на Украине ненадолго вспыхнула настоящая «джавелиномания». Несмотря на то что комплекс в руках ВСУ показал себя как малоэффективный, глубоко в тылу ПТРК возвели в ранг божества. И пока горе-родители называли дочерей Джавелинами, а уличные художники рисовали в Киеве гигантские муралы с изображением «Святой Джавелины», российские танки с «мангалами» на башне спокойно шли вперёд.
FGM-148 оказался невероятно капризным оружием, которое согласится работать только в тепличных условиях. Охлаждение ракеты перед пуском, поддержание заряда аккумуляторов, сухое хранение, бережное отношение к оптике пусковой установки — никто в ВСУ этим не занимался. Добавить сюда сложную подготовку к ведению огня и долгий захват цели — получится полное фиаско в условиях реального фронта. Как итог: уже осенью 2022-го применение Javelin почти полностью сошло на нет.
Стал звездой Карабаха, но «слился» на СВО — Bayraktar TB2.
Турецкие разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar TB2 оказались на Украине неслучайно. Минутой славы дрона стал конфликт в Нагорном Карабахе, где Азербайджан провёл для беспилотника успешную пиар-кампанию. Затем закупиться этим добром решил и Киев. Правда, одно «но» на Банковой не учли: ПВО Армении и ПВО России — вещи отнюдь не одинаковые.
Турецкие «птички» начали падать в первые же дни СВО. И если сначала им ещё удавалось вести разведку и даже наносить редкие удары по технике ВС РФ, то затем популяция Bayraktar начала стремительно редеть. Для российских ЗРК «Панцирь-С1», «Тор-М2», «С-400» это оказалась слишком лёгкая цель. Уже к лету 2022-го TB2 почти перестали подниматься в небо, а уже в следующем году эти дроны «вымерли» окончательно.
«В первые месяцы войны беспилотники Bayraktar TB2 считались спасением для Украины. Однако год спустя стало известно, что почти все они были сбиты российскими войсками», — писал в 2023-м Business Insider.
Закрыл украинское небо дуршлагом — MIM-104 Patriot.
Именно тотальное господство России в воздухе стало самой большой головной болью для Киева с первых же дней СВО. Крылатые ракеты, беспилотники, самолёты — всё это практически безнаказанно ежедневно утюжило и серьёзно дизморалило ВСУ. Тогда-то на Банковой и придумали новую «перемогу» — американские ЗРК MIM-104 Patriot. Зеленский долго упрашивал Байдена поделиться парочкой батарей, и США решились на этот шаг в декабре 2022-го. Президент России Владимир Путин в ответ озвучил весьма точный прогноз.
«Мы пощёлкаем и Patriot. Это же старая система, она не работает так же, как наша С-300», — говорил Верховный главнокомандующий.
Весной 2023-го ВСУ получили комплексы — и весной же 2023-го они начали гореть. Сначала выяснилось, что Patriot не может сбить российские авиабомбы, потом — что ЗРК бесполезен против беспилотников «Герань». Самые серьёзные репутационные потери американская система понесла из-за «Искандеров», потому как именно эти цели — стихия MIM-104. А последний гвоздь в крышку гроба Patriot забили гиперзвуковые «Кинжалы». И опровергать это в Киеве даже не стали — кадры с уничтожением комплексов почти мгновенно облетели мир.
Уничтожение Patriot «Искандером» в ДНР. Видео © Минобороны РФ.
«Украинский ЗРК Patriot, расположенный недалеко от Сергеевки в ДНР, был уничтожен в результате удара российской баллистической ракеты “Искандер-М”. Погиб персонал комплекса, многие из которых, как сообщается, были иностранцами. Украина получила Patriot от трёх стран: первую систему поставили совместно Германия и Нидерланды, а вторую — США. В ходе недавнего удара были уничтожены системы, поставленные подразделениями ВВС Германии», — писал Military Watch Magazine.
155 мм разочарования — гаубица M777.
Американской буксируемой 155-мм гаубице M777 пели дифирамбы ещё задолго до начала СВО. Смотрите, мол, какая она титановая, мобильная, точная, восторгались дружно заокеанские эксперты. Самое то, чтобы остановить российскую армаду, посчитали в Генштабе ВСУ и выпросили у союзников почти полторы сотни. Впрочем, настоящая война быстро сняла с орудий весь парадный лак.
«Три семёрки» при всех своих достоинствах остались всего лишь буксируемой гаубицей со всеми вытекающими уязвимостями. Возможно, в локальных войнах против каких-нибудь партизан, когда её можно безнаказанно забросить вертолётом на вершину холма, она и эффективна. Но на современном поле боя, где господствуют высокоточные системы контрбатарейной борьбы и разведки, жизнь такой артиллерии измеряется минутами от первого выстрела до прилёта ответного. Об этом красноречиво говорят десятки кадров с искорёженными титановыми стволами М777, разбросанными по полям Донбасса.
Уничтожение M777 высокоточным снарядом «Краснополь». Видео © Telegram / Повёрнутые на войне.
Справедливости ради стоит сказать, что М777 действительно зарекомендовала себя как высокоточная и дальнобойная артиллерийская система. Впрочем, наша 152-мм гаубица МСТА-Б легко утирает «семёркам» нос в плане надёжности, скорострельности, прочности узлов и ремонтопригодности. Кроме того, «топоры» требуют бережного ухода и обилия расходников — всего того, чем ВСУ орудия не баловали. Короче говоря, «камбэка», при котором пушки обратили бы наступление ВС РФ вспять, не случилось.
Горят не хуже спичек — танки Abrams, Leopard и Challenger.
Перед так называемым контрнаступлением 2023 года, которому Киев устроил целую многомесячную пиар-кампанию, Зеленский уговорил союзников усилить ВСУ современными танками. Именно они, утверждал на голубом глазу бывший комик, способны перевернуть ход спецоперации и обратить Российскую армию в бегство. Запад долго оттягивал это решение, но всё же сдался и оторвал от сердца тяжёлую технику: американцы — M1A1 Abrams, немцы — Leopard 2, британцы — Challenger 2. Ожидания были соответствующими.
«Что касается Abrams, вы знаете, Abrams, безусловно, будет иметь значение на поле боя. Я имею в виду, мы знаем, что это необыкновенный танк. Я просто знаю, что когда прибудут Abrams, они смогут изменить ситуацию», — заверял в 2023-м генерал-лейтенант ВС США Дуглас Симс.
Реальность встретила эту бронетроицу звонкой пощёчиной. Танки, которые назывались лучшими из лучших и всегда возглавляли рейтинги, на деле вспыхивали не хуже старых советских сородичей. Впервые в истории были уничтожены Challenger 2, сгорели десятки Abrams, а немецкие «кошки» сами стали добычей российских дроноводов и операторов ПТРК в Запорожье. Не помогла даже динамическая защита «Контакт-1», которой ВСУ увешивали и без того тяжёлые западные машины.
«Прекрасно горят, как мы и предполагали», — говорил об этих танках Путин.
Уничтоженный под Работиным первый Challenger 2. Видео © Telegram / Владимир Рогов.
Как и мечтал Киев, в конечном итоге западные танки въехали в Москву. Правда, не парадным строем, а в качестве трофеев. Никакого коренного перелома в очередной раз не случилось.
Прощальный подарок от Байдена — истребитель F-16.
Последним громким дебютантом спецоперации стал американский истребитель четвёртого поколения F-16. Самолёты появились на Украине с отмашки Байдена уже в августе 2024 года. На то, как тяжело Зеленскому было клянчить Fighting Falcon у союзников, намекает его счастливая физиономия на совместном фото с тогда ещё премьером Нидерландов Марком Рютте после достижения договорённости по истребителям.
Эмоций было столько, что бывший комик на радостях объявил о предстоящей отправке Амстердамом аж 42 истребителей. Но Рютте быстро остудил его пыл и напомнил, что Нидерланды владеют всего 42 самолётами F-16. Как только Fighting Falcon появились на Украине, хайпу не было предела. Пафосные ролики заполонили соцсети Генштаба ВСУ, блогеров и других глашатаев киевского режима. Но меньше чем через месяц всё закончилось: рухнул первый F-16. А затем второй, потом третий, четвертый… восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и так далее.
Обещанных воздушных побед над российскими «сушками» американский самолёт так и не одержал. Уцелевшие F-16 всё реже поднимают в воздух и старательно прячут на авиабазах, где им, впрочем, тоже достаётся.