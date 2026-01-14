Трамп завершил выступление в Детройте фирменным танцем под песню YMCA

Ранее Дональд Трамп позволил себе ироничную пародию на кашель Джо Байдена во время выступления в Детройте. Он обратился к аудитории с вопросом, замечали ли они привычку Байдена кашлять перед речью, и наглядно продемонстрировал, как это выглядит. После этого он вернулся к основной теме речи. В период президентства Байдена медиа отмечали его оговорки и случаи падений во время публичных мероприятий.