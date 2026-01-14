Ричмонд
Трамп завершил выступление в Детройте фирменным танцем под песню YMCA

Президент США Дональд Трамп в Детройте завершил речь исполнением фирменного танца под песню YMCA группы Village People. Кадры с этим моментом активно расходятся в соцсетях.

Источник: Life.ru

Президент США Дональд Трамп исполнил свой фирменный танцевальный номер на сцене. Видео © X / EricLDaugh.

Ранее Мелания Трамп заявляла, что не одобряет, когда супруг демонстрирует танцевальные номера на публичных мероприятиях. Дональд Трамп подчеркнул, что жена терпеть не может его фирменный танец и озвучил это на встрече с конгрессменами-республиканцами в центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. В Детройте выступление сочетало политические комментарии с элементами юмора и демонстрацией привычек республиканца.

Ранее Дональд Трамп позволил себе ироничную пародию на кашель Джо Байдена во время выступления в Детройте. Он обратился к аудитории с вопросом, замечали ли они привычку Байдена кашлять перед речью, и наглядно продемонстрировал, как это выглядит. После этого он вернулся к основной теме речи. В период президентства Байдена медиа отмечали его оговорки и случаи падений во время публичных мероприятий.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

