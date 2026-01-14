Казахстан и Малайзия расширяют сотрудничество в сфере высшего образования

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере высшего образования и укрепления академических связей между Казахстаном и Малайзией, передает DKNews.kz.
В ходе встречи особое внимание было уделено возможностям установления и расширения партнерства между казахстанскими и малазийскими университетами. Речь шла об академических обменах, реализации совместных образовательных программ, а также развитии взаимодействия в области управленческого и прикладного образования.
Фокус на практико-ориентированное обучение.
Булат Сугурбаев отметил высокий потенциал малазийских вузов, подчеркнув их практико-ориентированный подход к подготовке кадров. По его словам, укрепление образовательных контактов с Малайзией открывает новые возможности для подготовки специалистов, востребованных в условиях современной экономики.
Дипломат также подчеркнул, что развитие международного образовательного сотрудничества является важной частью гуманитарной и академической повестки Казахстана.
AlmaU и международное признание.
В свою очередь, Асылбек Кожахметов рассказал о достижениях Almaty Management University, отметив, что университет признан одним из лидеров на пространстве СНГ в сфере подготовки управленческих кадров, в том числе по программам MBA. Он выразил готовность к выстраиванию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с ведущими образовательными учреждениями Малайзии.
По словам Кожахметова, AlmaU активно участвует в ключевых международных образовательных инициативах, продвигая казахстанскую академическую и экспертную повестку на глобальном уровне.
Участие в международной конференции в Куала-Лумпуре.
В этом контексте президент AlmaU сообщил о предстоящем участии в качестве докладчика в IAUP Asia Pacific Regional Conference, которая пройдет в Куала-Лумпуре с 12 по 14 января. Ожидается, что мероприятие станет важной площадкой для обмена опытом и укрепления сотрудничества между университетами Азиатско-Тихоокеанского региона.
По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и практической проработке совместных образовательных инициатив между Казахстаном и Малайзией.