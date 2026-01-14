Казахстан и Малайзия расширяют сотрудничество в сфере высшего образования

В свою очередь, Асылбек Кожахметов рассказал о достижениях Almaty Management University, отметив, что университет признан одним из лидеров на пространстве СНГ в сфере подготовки управленческих кадров, в том числе по программам MBA. Он выразил готовность к выстраиванию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с ведущими образовательными учреждениями Малайзии.