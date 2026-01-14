Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Провальный эксперимент: в ФРГ заявили о крахе бизнес-модели страны из-за нехватки ресурсов из России

Вайдель: Нехватка энергоресурсов из РФ ведёт к краху бизнес-модели ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Нехватка энергоресурсов из РФ ведёт к краху всей бизнес-модели ФРГ, считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Такое мнение она высказала на пресс-конференции по итогам заседания фракции партии в Бундестаге.

«Недостающие ресурсы из России приводят к краху всей бизнес-модели Германии, которая исключительно хорошо работала на протяжении десятилетий», — сказала Вайдель, призвав прекратить «провальный эксперимент по энергетическому переходу».

Партия АдГ выступает за доступную энергию, и прежде всего за газ и нефть, которые ФРГ может получать из России, подчеркнула политик.

Ранее Вайдель продемонстрировала состоящую из двенадцати пунктов программу АдГ, которая может «помочь Германии встать на ноги». В документе говорится о возобновлении закупок доступных и безопасных энергоресурсов из России, поскольку это отвечает национальным интересам ФРГ.

Также немецкие аналитики заявляли, что экономика Германии оказалась выпотрошена и ослаблена из-за санкций против РФ.

Депутат ФРГ Дагделен при этом ещё год назад призвала возобновить импорт нефти из РФ.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше