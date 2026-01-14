Ранее Вайдель продемонстрировала состоящую из двенадцати пунктов программу АдГ, которая может «помочь Германии встать на ноги». В документе говорится о возобновлении закупок доступных и безопасных энергоресурсов из России, поскольку это отвечает национальным интересам ФРГ.