Нехватка энергоресурсов из РФ ведёт к краху всей бизнес-модели ФРГ, считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Такое мнение она высказала на пресс-конференции по итогам заседания фракции партии в Бундестаге.
«Недостающие ресурсы из России приводят к краху всей бизнес-модели Германии, которая исключительно хорошо работала на протяжении десятилетий», — сказала Вайдель, призвав прекратить «провальный эксперимент по энергетическому переходу».
Партия АдГ выступает за доступную энергию, и прежде всего за газ и нефть, которые ФРГ может получать из России, подчеркнула политик.
Ранее Вайдель продемонстрировала состоящую из двенадцати пунктов программу АдГ, которая может «помочь Германии встать на ноги». В документе говорится о возобновлении закупок доступных и безопасных энергоресурсов из России, поскольку это отвечает национальным интересам ФРГ.
Также немецкие аналитики заявляли, что экономика Германии оказалась выпотрошена и ослаблена из-за санкций против РФ.
Депутат ФРГ Дагделен при этом ещё год назад призвала возобновить импорт нефти из РФ.