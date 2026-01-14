Почему опыт Кореи важен для модернизации Казахстана — взгляд дипломата

Мероприятие прошло при содействии Корейской ассоциации культуры в рамках обучающего тренинга для будущих дипломатов, передает DKNews.kz.
Участниками лекции стали более 80 учащихся средних и старших школ Южной Кореи — молодых лидеров, проявляющих устойчивый интерес к международным отношениям, дипломатии и глобальной политике.
Казахстан на новом этапе модернизации.
В своем выступлении казахстанский дипломат подробно остановился на ключевых тезисах недавнего интервью Президента Касым-Жомарта Токаева газете Turkistan под заголовком «Казахстан вступил в новый этап модернизации». Посол подчеркнул, что 2026 год обозначен Главой государства как переломный этап в долгосрочном развитии страны.
Особое внимание было уделено:
устойчивому экономическому росту, масштабной модернизации инфраструктуры, формированию Казахстана как регионального логистического хаба, приоритетам цифровизации и развитию искусственного интеллекта в связи с объявлением 2026 года Годом искусственного интеллекта.
Цифровизация, «умные города» и зеленая повестка.
Посол Арыстанов также отметил инициативы Президента по внедрению передовых технологий в сельское хозяйство, транспорт, инфраструктуру и логистику. В этом контексте были представлены проекты «умных городов», включая Alatau City, а также зеленые инициативы и меры по развитию туризма.
По словам дипломата, обозначенные направления модернизации во многом созвучны опыту и стратегическим приоритетам Республики Корея, что открывает широкие возможности для двустороннего сотрудничества в сферах цифровизации, инноваций, зеленой энергетики, устойчивого развития и урбанистики.
Общие ценности и межрелигиозный диалог.
В ходе лекции было подчеркнуто, что Казахстан последовательно придерживается принципов мира, межрелигиозного диалога и взаимного уважения. В этом контексте Посол отметил значение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие представители корейского буддийского ордена Чогие.
Диалог с молодежью и взгляд на Казахстан глазами школьников.
В рамках мероприятия участникам был продемонстрирован туристический видеоролик о Казахстане, а также розданы информационные журналы и путеводители. После лекции состоялась активная сессия вопросов и ответов.
Особый интерес вызвала творческая часть встречи. Школьники заранее подготовили и представили собственное видение Казахстана, разделившись на группы и оформив тематические презентации о культуре, истории, внешней политике и туристическом потенциале страны. Каждая группа представила свою работу Послу, превратив встречу в живой и содержательный диалог.
Во время обсуждения учащиеся продемонстрировали глубокую осведомленность по вопросам национальной идентичности, роли этнокультурного и религиозного многообразия, а также вклада этнических корейцев в развитие Казахстана и их значения как своеобразного моста между двумя странами.
Платформа доверия и будущего сотрудничества.
Проведенное мероприятие стало важной площадкой для углубления взаимопонимания между Казахстаном и Республикой Корея, способствовало укреплению атмосферы доверия и дружбы, а также открыло новые возможности для молодежных и образовательных обменов между двумя странами.