Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему опыт Кореи важен для модернизации Казахстана — взгляд дипломата

В столице Республики Корея состоялась лекция Посла Казахстана Нургали Арыстанова на тему «Многовекторная внешняя политика Казахстана и развитие отношений с Республикой Корея».

Источник: DKNews.kz

Мероприятие прошло при содействии Корейской ассоциации культуры в рамках обучающего тренинга для будущих дипломатов, передает DKNews.kz.

Участниками лекции стали более 80 учащихся средних и старших школ Южной Кореи — молодых лидеров, проявляющих устойчивый интерес к международным отношениям, дипломатии и глобальной политике.

Казахстан на новом этапе модернизации.

В своем выступлении казахстанский дипломат подробно остановился на ключевых тезисах недавнего интервью Президента Касым-Жомарта Токаева газете Turkistan под заголовком «Казахстан вступил в новый этап модернизации». Посол подчеркнул, что 2026 год обозначен Главой государства как переломный этап в долгосрочном развитии страны.

Особое внимание было уделено:

устойчивому экономическому росту, масштабной модернизации инфраструктуры, формированию Казахстана как регионального логистического хаба, приоритетам цифровизации и развитию искусственного интеллекта в связи с объявлением 2026 года Годом искусственного интеллекта.

Цифровизация, «умные города» и зеленая повестка.

Посол Арыстанов также отметил инициативы Президента по внедрению передовых технологий в сельское хозяйство, транспорт, инфраструктуру и логистику. В этом контексте были представлены проекты «умных городов», включая Alatau City, а также зеленые инициативы и меры по развитию туризма.

По словам дипломата, обозначенные направления модернизации во многом созвучны опыту и стратегическим приоритетам Республики Корея, что открывает широкие возможности для двустороннего сотрудничества в сферах цифровизации, инноваций, зеленой энергетики, устойчивого развития и урбанистики.

Общие ценности и межрелигиозный диалог.

В ходе лекции было подчеркнуто, что Казахстан последовательно придерживается принципов мира, межрелигиозного диалога и взаимного уважения. В этом контексте Посол отметил значение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие представители корейского буддийского ордена Чогие.

Диалог с молодежью и взгляд на Казахстан глазами школьников.

В рамках мероприятия участникам был продемонстрирован туристический видеоролик о Казахстане, а также розданы информационные журналы и путеводители. После лекции состоялась активная сессия вопросов и ответов.

Особый интерес вызвала творческая часть встречи. Школьники заранее подготовили и представили собственное видение Казахстана, разделившись на группы и оформив тематические презентации о культуре, истории, внешней политике и туристическом потенциале страны. Каждая группа представила свою работу Послу, превратив встречу в живой и содержательный диалог.

Во время обсуждения учащиеся продемонстрировали глубокую осведомленность по вопросам национальной идентичности, роли этнокультурного и религиозного многообразия, а также вклада этнических корейцев в развитие Казахстана и их значения как своеобразного моста между двумя странами.

Платформа доверия и будущего сотрудничества.

Проведенное мероприятие стало важной площадкой для углубления взаимопонимания между Казахстаном и Республикой Корея, способствовало укреплению атмосферы доверия и дружбы, а также открыло новые возможности для молодежных и образовательных обменов между двумя странами.