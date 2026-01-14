Трамп уточнил, что помощь иранским протестующим включает экономические меры

По словам Трампа, помощь гражданам Ирана предоставляется в «различных» формах, включая финансовую поддержку. На вопрос о целях в отношении Ирана Трамп ответил, что конечная задача заключается в достижении победы.
«Конечная цель — победить. Мне нравится побеждать», — сказал американский лидер.
Ранее Дональд Трамп выступил с обращением к протестующим в Иране, призвав митингующих захватывать государственные учреждения. Хозяин Белого дома также заявил, что участникам акций следует запоминать людей, которых он назвал убийцами и насильниками.
