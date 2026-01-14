Ричмонд
Уиткофф встретился с сыном свергнутого шаха для обсуждения ситуации в Иране

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в минувшие выходные встретился с Резой Пехлеви, сыном свергнутого шаха Ирана, чтобы обсудить текущую ситуацию с протестами в стране. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Уиткофф на выходных тайно встретился с бывшим наследным принцем Ирана Резой Пехлеви, чтобы обсудить протесты в Иране», — говорится в публикации.

По информации источника, обсуждение касалось текущих массовых протестов в стране.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал участников протестов в Иране захватывать государственные учреждения. Он обратился «ко всем иранским патриотам» и рекомендовал фиксировать людей, которых он назвал «убийцами и насильниками». Выступление республиканца прошло в экономическом клубе Детройта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

