Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил Ирану жёсткими мерами за казни участников беспорядков

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему не известно о готовящихся в Иране казнях участников протестов, но пообещал жёстко ответить, если они всё же состоятся. Об этом республиканец сообщил в интервью телеканалу CBS.

Источник: Life.ru

«Я не слышал о повешениях. Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», — сказал хозяин Белого дома.

По словам Трампа, Соединённые Штаты предпримут серьёзные действия, если они это сделают.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал участников протестов в Иране захватывать государственные учреждения. Он обратился «ко всем иранским патриотам» и рекомендовал фиксировать людей, которых он назвал «убийцами и насильниками». Выступление республиканца прошло в экономическом клубе Детройта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше