Трамп пригрозил Ирану жёсткими мерами за казни участников беспорядков

«Я не слышал о повешениях. Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», — сказал хозяин Белого дома.
По словам Трампа, Соединённые Штаты предпримут серьёзные действия, если они это сделают.
Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал участников протестов в Иране захватывать государственные учреждения. Он обратился «ко всем иранским патриотам» и рекомендовал фиксировать людей, которых он назвал «убийцами и насильниками». Выступление республиканца прошло в экономическом клубе Детройта.
