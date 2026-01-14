США в среду планируют представить новую структуру управления Газой

Новая структура должна способствовать следующему этапу прекращения боевых действий между Израилем и палестинцами. По оценкам чиновников, предлагаемые меры могут ускорить восстановление нормальной работы инфраструктуры в анклаве. Среди конкретных шагов называют восстановление деятельности КПП «Рафах» на египетской границе, расширение медицинской поддержки населения и частичное снятие ограничений на импорт товаров.
Ранее стало известно, что Израиль планирует возобновить интенсивные боевые действия в секторе Газа уже в марте. ЦАХАЛ разработала конкретные планы наступления, которые предусматривают продвижение вглубь города Газа и смещение демаркационной «жёлтой линии» прекращения огня на запад в сторону Средиземного моря. Цель операции — расширение зон, находящихся под контролем израильских военных.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.