США в среду планируют представить новую структуру управления Газой

Белый дом готовит меры по перестройке системы управления сектором Газа, объявление о новых решениях ожидается 14 января. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Новая структура должна способствовать следующему этапу прекращения боевых действий между Израилем и палестинцами. По оценкам чиновников, предлагаемые меры могут ускорить восстановление нормальной работы инфраструктуры в анклаве. Среди конкретных шагов называют восстановление деятельности КПП «Рафах» на египетской границе, расширение медицинской поддержки населения и частичное снятие ограничений на импорт товаров.

Ранее стало известно, что Израиль планирует возобновить интенсивные боевые действия в секторе Газа уже в марте. ЦАХАЛ разработала конкретные планы наступления, которые предусматривают продвижение вглубь города Газа и смещение демаркационной «жёлтой линии» прекращения огня на запад в сторону Средиземного моря. Цель операции — расширение зон, находящихся под контролем израильских военных.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше