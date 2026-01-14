Ричмонд
Трамп: США отзовут гражданство у иностранцев, осужденных за мошенничество

Трамп заявил о намерении ужесточить меры в отношении иммигрантов, осужденных за мошенничество.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ужесточить меры в отношении иностранцев, осужденных за мошенничество. По его словам, такие лица будут лишаться американского гражданства и подлежать депортации из страны.

Речь идет о любых иммигрантах, получивших гражданство США, независимо от страны происхождения, если суд признает их виновными в обмане американских граждан. Администрация намерена действовать быстро и без послаблений в подобных случаях.

Заявление было сделано во время выступления Трампа на экономическом форуме в Детройте, где он подчеркнул курс на жесткую миграционную политику и защиту интересов граждан США от преступных действий со стороны натурализованных иностранцев.

Ранее сообщалось, что США впервые за последние 50 лет зафиксировали отрицательное миграционное сальдо — число иммигрантов, покинувших страну, превысило количество прибывших.

