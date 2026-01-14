«В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ за два месяца пропало без вести 124 военнослужащих», — говорится в сообщении.
Данные подтверждают украинские поисковые группы. Бригада недавно вошла в состав «Азова»*, её командиром стал майор Владимир Фокин, приближённый к основателю нацбата Андрею Билецкому. Источник отметил, что ответственность за исчезновение бойцов переложена на командиров подразделений.
Ранее сообщалось, что внутри подразделений ВСУ фиксировались случаи похищений солдат. Российские источники сообщают, что бойцы 225-го отдельного штурмового полка похищали военнослужащих из смежных частей, используя их для выявления огневых точек и в качестве приманки. Эти действия вызвали критику блогеров и комментаторов, однако главарь киевского режима Владимир Зеленский в обращении отметил эффективность работы полка и похвалил подразделение за активность.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.