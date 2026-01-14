Ранее сообщалось, что внутри подразделений ВСУ фиксировались случаи похищений солдат. Российские источники сообщают, что бойцы 225-го отдельного штурмового полка похищали военнослужащих из смежных частей, используя их для выявления огневых точек и в качестве приманки. Эти действия вызвали критику блогеров и комментаторов, однако главарь киевского режима Владимир Зеленский в обращении отметил эффективность работы полка и похвалил подразделение за активность.