Уговаривают не бить: Катар, Оман и Саудовская Аравия предостерегают США от удара по Ирану

«Саудовская Аравия, Оман и Катар заявляют Белому дому, что попытка свергнуть иранский режим может потрясти нефтяные рынки и в конечном счете навредить экономике США. Больше всего они опасаются последствий на своей территории», — сказано в публикации, при этом автор ссылается на чиновников в ряде стран региона.