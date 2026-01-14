Ричмонд
Уговаривают не бить: Катар, Оман и Саудовская Аравия предостерегают США от удара по Ирану

WSJ: Катар, Оман и Саудовская Аравия предостерегли США от удара по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Три страны предостерегли Соединённые Штаты от попытки вмешаться в ситуацию в Иране, в частности, от смены власти в этой стране. Речь идёт о Саудовской Аравии, Катаре и Омане, пишет издание Wall Street Journal.

«Саудовская Аравия, Оман и Катар заявляют Белому дому, что попытка свергнуть иранский режим может потрясти нефтяные рынки и в конечном счете навредить экономике США. Больше всего они опасаются последствий на своей территории», — сказано в публикации, при этом автор ссылается на чиновников в ряде стран региона.

Напомним, ряд населённых пунктов в Иране с декабря 2024 года охвачены протестами. Американские СМИ на основе отчетов медицинских работников пришли к выводу, что число погибших в ходе протестов может составлять не менее 12 000, а то и 20 000 человек.

На фоне протестов и погромов в Иране президент США Дональд Трамп призвал протестующих наращивать беспорядки и захватывать органы власти, заверив их, что якобы «помощь уже в пути».

