Более 1,8 млн рублей взыскали с чиновницы в Артёме за незаконную раздачу квартир

«Установлено, что в 2009—2010 годах в рамках реализации адресной программы по расселению аварийного жилья должностное лицо отдела учета и распределения жилья администрации г. Артема незаконно предоставило местному жителю квартиру по договору социального найма, которую в последующем наниматель оформил в собственность, не имея на это законных прав», — говорится в сообщении.