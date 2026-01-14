Более 1,8 млн рублей взыскали с чиновницы в Артёме за незаконную раздачу квартир

Прокуратура Артёма добилась взыскания в муниципальный бюджет свыше 1,8 млн рублей с бывшего должностного лица местной администрации, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что в 2009—2010 годах в рамках реализации адресной программы по расселению аварийного жилья должностное лицо отдела учета и распределения жилья администрации г. Артема незаконно предоставило местному жителю квартиру по договору социального найма, которую в последующем наниматель оформил в собственность, не имея на это законных прав», — говорится в сообщении.
Хотя сроки для уголовного преследования истекли, это не помешало прокуратуре инициировать гражданско-правовые меры: в суд был подан иск о возмещении ущерба в размере кадастровой стоимости квартиры. Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования ведомства, а Приморский краевой суд оставил решение без изменений.
Решение вступило в законную силу, и его исполнение находится на контроле прокуратуры.
