Дробницкий: Нефтяные компании США видят нестабильность в Венесуэле

Американские нефтяные компании не намерены развёртываться в Венесуэле из-за сложной политической ситуации в стране и из-за нестабильности президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд».

Источник: Life.ru

По его словам, нынешний режим не обеспечивает стабильности для ведения проектов. Ранее нефтегазовый сектор опирался на хрупкий баланс внутренних сил, который сейчас разрушен, и это делает любые контракты рискованными. Кроме того, свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро выявило ограниченность внешнего контроля. На местах сохраняются крепкие родовые и территориальные связи, а вооружённые группы действуют независимо друг от друга.

Дробницкий также обратил внимание на внутренние разногласия в венесуэльской администрации и влияние неформальных структур внутри Демократической партии США.

«Главы Exxon, ConocoPhillips и других компаний всё это прекрасно понимают, и не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они видят, что всё держится на слове Трампа. Но его заявления периодически меняются, да и президентство не вечно», — отметил Дробницкий.

Напомним, республиканец Дональд Трамп заявил, что американскую нефтяную компанию Exxon могут не допустить к проектам в Венесуэле. Причина — слова её главы о низкой инвестиционной привлекательности страны. Ранее гендиректор Exxon Даррен Вудс заявил, что Венесуэла «непривлекательна для инвестиций» без реформ, защищающих американский капитал.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше