Дробницкий: Нефтяные компании США видят нестабильность в Венесуэле

По его словам, нынешний режим не обеспечивает стабильности для ведения проектов. Ранее нефтегазовый сектор опирался на хрупкий баланс внутренних сил, который сейчас разрушен, и это делает любые контракты рискованными. Кроме того, свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро выявило ограниченность внешнего контроля. На местах сохраняются крепкие родовые и территориальные связи, а вооружённые группы действуют независимо друг от друга.
Дробницкий также обратил внимание на внутренние разногласия в венесуэльской администрации и влияние неформальных структур внутри Демократической партии США.
«Главы Exxon, ConocoPhillips и других компаний всё это прекрасно понимают, и не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они видят, что всё держится на слове Трампа. Но его заявления периодически меняются, да и президентство не вечно», — отметил Дробницкий.
Напомним, республиканец Дональд Трамп заявил, что американскую нефтяную компанию Exxon могут не допустить к проектам в Венесуэле. Причина — слова её главы о низкой инвестиционной привлекательности страны. Ранее гендиректор Exxon Даррен Вудс заявил, что Венесуэла «непривлекательна для инвестиций» без реформ, защищающих американский капитал.
