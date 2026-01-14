Ричмонд
Израиль вслед за США прекратил сотрудничество с рядом агентств ООН

Израиль официально объявил о прекращении контактов с рядом агентств ООН и другими международными организациями. Решение было принято министром иностранных дел Гидеоном Сааром после консультаций, последовавших за выходом США из десятков международных структур.

Источник: Life.ru

В список попали четыре учреждения ООН, ранее упомянутые США: канцелярия спецпредставителя генсека по детям и вооруженным конфликтам, структура «ООН — женщины», Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Экономическая комиссия для Западной Азии. Помимо этого, Израиль разрывает отношения с Альянсом цивилизаций ООН, организацией «ООН — энергетика» и Глобальным форумом по миграции и развитию.

В израильском МИД также сообщили о начале проверки сотрудничества с другими международными организациями для возможного пересмотра участия. Напомним, 8 января президент США Дональд Трамп распорядился о выходе страны из 66 международных структур, включая 31 организацию в системе ООН.

Ранее Германия и Израиль подписали соглашение о создании совместной системы безопасности — так называемого «киберкупола», предназначенного для отражения кибератак и угроз с использованием беспилотников. Документ был подписан по итогам двухдневного визита главы МВД ФРГ Александра Добриндта в Израиль. В переговорах также участвовал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

