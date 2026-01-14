Ричмонд
Трамп назвал операцию США в Венесуэле с похищением Мадуро лучшей за 100 лет

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал операцию Соединённых Штатов в Венесуэле как безупречную. В ходе этой миссии был похищен президент страны Николас Мадуро.

«Это была самая безупречная атака из всех, что когда-либо проводились. Это была самая успешная атака, вероятно, самая талантливая и тактически блестящая атака, которую мы проводили, возможно, за последние 100 лет», — заявил республиканец.

По словам лидера США, аналогичную оценку получили операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и лидера запрещённой в РФ террористической организации ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее Дональд Трамп назвал вывод войск США из Афганистана самым позорным днём в истории страны. Республиканец подчеркнул, что ошибки в ходе эвакуации стали символом полной некомпетентности, вспомнив «сонного Джо Байдена» и хаос на местах. По его словам, этот эпизод стал уроком для будущего руководства американской армии и внешнеполитических структур.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

