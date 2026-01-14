Ричмонд
Трамп назвал нежелание жителей Гренландии стать частью США «их проблемой»

Трамп охарактеризовал отказ жителей Гренландии присоединяться к Соединённым Штатам как их личную проблему.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал отказ жителей Гренландии присоединяться к Соединённым Штатам как их личную проблему. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Американского лидера попросили прокомментировать высказывание главы гренландского правительства Йенса-Фредерика Нильсена о том, что остров предпочитает оставаться частью Дании. Трамп подчеркнул, что не разделяет эту точку зрения и не знаком с политиком, однако считает, что ситуация создаст для него серьёзные трудности.

«Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой», — сказал Трамп.

Ранее Белый дом опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой американский президент Дональд Трамп смотрит в окно своего кабинета на большую карту Гренландии.

