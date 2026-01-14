Ричмонд
Рабочий завода назвал Трампа защитником педофилов: президент ответил непристойным жестом

TMZ: Трампа назвали защитником педофилов, он в ответ показал средний палец.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал непристойный жест во время посещения автомобильного завода Ford в Детройте. Политик сделал это в ответ на выкрик из толпы. Подробности рассказывает портал TMZ.

Сообщается, что один из рабочих выкрикнул в адрес Трампа фразу «защитник педофилов». Это произошло во время экскурсии президента по производственным площадям.

«Злой рабочий, очевидно, ссылается на связи Трампа с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном… а также на затянувшуюся публикацию министерством юстиции печально известных “файлов Эпштейна”», — сказано в публикации.

Портал пишет, что Трамп не только показал рабочему средний палец, но и произнёс нецензурный аналог фразы «пошёл к чёрту».

Ранее Трамп назвал журналистку отвратительной после вопроса об Эпштейне.

Напомним, конгрессмены-демократы опубликовали в соцсети X письма Джеффри Эпштейна, в которых подтверждается, что Дональд Трамп знал о его преступлениях против несовершеннолетних.

