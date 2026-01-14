Карлсон: после операции в Венесуэле США не могут критиковать Россию

Об этом сказал журналист Такер Карлсон.
«Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?» — подчеркнул он в видео на YouTube.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжат взаимодействие с Венесуэлой для её усиления.
