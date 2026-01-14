Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп показал средний палец в ответ на выкрик из толпы на заводе Ford

Во время визита на автомобильный завод Ford в Детройте президент США Дональд Трамп ответил на оскорбительный выкрик из толпы демонстративным жестом. Как сообщает портал TMZ, кто-то из присутствующих назвал его «защитником педофилов», намекая на связь с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Источник: Life.ru

В ответ республиканец показал обидчику средний палец и произнёс грубую фразу, которая является аналогом «пошёл к чёрту». Издание связывает инцидент с возросшим общественным вниманием к «файлам Эпштейна», которые администрация президента до сих пор не рассекретила, несмотря на прежние обещания. Ранее ФБР и Министерство юстиции США заявили, что Эпштейн не вёл список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди утверждала обратное.

Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал операцию Соединённых Штатов в Венесуэле как безупречную. В ходе этой миссии был похищен президент страны Николас Мадуро. Аналогичную оценку получили операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и лидера запрещённой в РФ террористической организации ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше