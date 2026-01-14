Трамп показал средний палец в ответ на выкрик из толпы на заводе Ford

В ответ республиканец показал обидчику средний палец и произнёс грубую фразу, которая является аналогом «пошёл к чёрту». Издание связывает инцидент с возросшим общественным вниманием к «файлам Эпштейна», которые администрация президента до сих пор не рассекретила, несмотря на прежние обещания. Ранее ФБР и Министерство юстиции США заявили, что Эпштейн не вёл список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди утверждала обратное.