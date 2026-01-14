МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Менее чем через неделю после саммита «коалиции желающих» европейские лидеры разругались из-за вопросов поддержки Украины, после чего Киев рискует потерять оружие на 90 миллиардов евро, пишет британская газета Telegraph.
«Франция пытается помешать Украине закупить американское оружие за счет кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Она хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе. А Германия и Нидерланды утверждают, что эти условия слишком строгие», — указывается в статье.
Издание отмечает, что серьезность противоречий европейцев обусловлена тем, что при разработке нового плана ЕС по Украине мнение некоторых стран просто проигнорировали.
«В последней версии плана Европейской комиссии появились жесткие условия для любых попыток Украины приобрести системы у США или других стран. Один из дипломатов ЕС заявил газете, что ЕК “слишком сильно прислушалась к Парижу” и своей позицией “разозлила многих”», — сообщается в материале.
В тексте резюмируется, что из-за разногласий западных держав Киев уже в ближайшее время лишится поставок ключевых видов вооружений, включая зенитные ракетные комплексы Patriot.
Шестого января в Париже прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение государств ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир в этой стране. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.