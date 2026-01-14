Бастрыкин: из-за агрессии Киева погибли 7,1 тысячи жителей Донбасса

С 2014 года в Донбассе в результате действий киевского режима погибли более 7,1 тысячи мирных жителей, ещё около 21 тысячи человек получили ранения. Такие данные озвучил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС в преддверии 15-летия образования ведомства. В общей сложности потерпевшими признаны более 132 тысяч человек.