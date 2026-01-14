Бастрыкин: из-за агрессии Киева погибли 7,1 тысячи жителей Донбасса

С 2014 года в Донбассе в результате действий киевского режима погибли более 7,1 тысячи мирных жителей, ещё около 21 тысячи человек получили ранения. Такие данные озвучил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС в преддверии 15-летия образования ведомства. В общей сложности потерпевшими признаны более 132 тысяч человек.
По словам Бастрыкина, с 2014 года российские следователи возбудили 8,8 тысячи уголовных дел в отношении 2 240 лиц. Среди них — представители военно-политического руководства Украины, сотрудников силовых структур и иностранных наёмников.
Председатель СК подчеркнул, что следственные действия продолжаются с целью установления всех обстоятельств происшествий и привлечения виновных к ответственности за совершённые преступления против мирного населения региона.
Ранее военнослужащий 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ, взятый в плен российскими военными, признался в изнасиловании девушки и убийстве мирных жителей в селе Водяное в ДНР.