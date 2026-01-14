Ричмонд
Евросоюз намерен в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз планирует завершить формирование двадцатого пакета санкций против России уже в феврале. Заявление Каллас прозвучало на пресс-конференции в Берлине, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.

Источник: Life.ru

«Мы рассчитываем завершить работу над 20-м пакетом санкций в следующем месяце», — сказала глава европейской дипломатии.

Ранее антикризисные меры из-за 31 тысячи санкций против России продлили ещё на год. Часть антикризисных полномочий правительства сохранится в 2026 году. Закон, вступивший в силу с 1 января, устанавливает специальные правила в сфере разрешительной деятельности, а также предусматривает формирование перечня товаров, разрешённых к параллельному импорту. Документ также определяет особенности обращения лекарственных средств и медицинских изделий на территории России. Отдельно закреплено продление возможности ввоза и реализации лекарств в иностранной упаковке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

