Трамп назвал главу ФРС Джерома Пауэлла кретином и пообещал его отставку

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вновь оскорбил главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Об этом республиканец заявил в ходе выступления в Детройте.

Источник: Life.ru

«Этот кретин скоро покинет свой пост», — сказал хозяин Белого дома.

Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает 15 мая 2026 года, однако он имеет право оставаться в составе совета управляющих до 31 января 2028 года.

Напомним, Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме сообщил, что скоро объявит имя кандидата на пост главы ФРС. Кроме того, он назвал Джерома Пауэлла «упрямым волом». Ранее чиновник заявил о готовности Министерства юстиции предъявить ему уголовные обвинения. Глава ФРС связал давление со стороны Минюста с недовольством Белого дома процентной политикой. Пауэлл настаивает, что ставки «отвечают общественным интересам», а не «предпочтениям президента».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

