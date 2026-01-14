Трамп назвал главу ФРС Джерома Пауэлла кретином и пообещал его отставку

Напомним, Дональд Трамп во время заседания своего кабинета в Белом доме сообщил, что скоро объявит имя кандидата на пост главы ФРС. Кроме того, он назвал Джерома Пауэлла «упрямым волом». Ранее чиновник заявил о готовности Министерства юстиции предъявить ему уголовные обвинения. Глава ФРС связал давление со стороны Минюста с недовольством Белого дома процентной политикой. Пауэлл настаивает, что ставки «отвечают общественным интересам», а не «предпочтениям президента».