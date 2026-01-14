Ричмонд
Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России и Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС с 11.30 мск среды в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудят принятие предложений Еврокомиссии по 20-му пакету санкций против России и Белоруссии, следует из опубликованного документа на сайте Совета Евросоюза.

В повестке заседания комитета COREPER II указано, что постпреды стран ЕС обменяются мнениями по экономическим и финансовым последствиям конфликта на Украине, что подразумевает обсуждения по 20-му пакету санкций.

Глава евродипломатии Кая Каллас 20 ноября заявила, что Евросоюз намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций против России в феврале.

Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (COREPER II) — это орган, в который входят постпреды государств-членов ЕС при Евросоюзе. Он готовит работу Совета ЕС в сферах внешней политики, безопасность, обороны, финансов, юстиции и институциональных вопросов. COREPER II координирует позиции стран, ведет переговоры по проектам решений и регламентов, а также обеспечивает выработку единой линии для последующего утверждения на уровне министров.

