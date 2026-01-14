SpaceX сделала бесплатным доступ к Starlink для пользователей в Иране

«Исполнительный директор американской организации Holistic Resilience, которая работает с иранцами над обеспечением безопасного доступа в Интернет, Ахмад Ахмадиан сообщил, что компания SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink в Иране, поэтому владельцы приставок в стране могут пользоваться услугой бесплатно», — рассказало агентство.
По данным агентства, это подтвердили представители организации Holistic Resilience, занимающейся обеспечением безопасного доступа в сеть для иранцев. Ранее сервис мониторинга NetBlocks сообщил о первом с начала протестов полном отключении интернет-услуг по всей Исламской Республике.
Протесты в Иране, начавшиеся в конце декабря 2025 года из-за резкой девальвации национальной валюты, значительно активизировались с 8 января. В стране был заблокирован доступ в интернет. Акции сопровождались столкновениями с силовиками и антиправительственными лозунгами, имелись жертвы с обеих сторон.
Ранее ООН выразила обеспокоенность усилением милитаристской риторики в связи с ситуацией в Иране. Представитель генсека прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа об отмене встреч с иранскими чиновниками и информацию о том, что Пентагон предлагает «более широкий» выбор опций ударов по Ирану.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.