Обыски проходят у лидеров двух парламентских фракций — Арахамии и Тимошенко

Ранее стало известно, что в подкупе законодателей подозревается руководитель одной из парламентских фракций. Предполагаемым фигурантом названа лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. НАБУ не раскрывает имени фигуранта и название партии, ограничившись обещанием сообщить подробности позже. В своём официальном заявлении бюро сообщило, что руководитель одной из фракций Верховной рады предлагал взятки депутатам из других фракций за голосование за определённые законопроекты или против них.