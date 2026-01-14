Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обыски проходят у лидеров двух парламентских фракций — Арахамии и Тимошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало обыски у Давида Арахамии, руководителя фракции правящей партии «Слуга народа». Об этом пишет издание «Обозреватель».

Источник: Life.ru

«По нашей информации, обыски проходят у лидера Всеукраинского объединения “Батькивщина” Юлии Тимошенко и руководителя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии», — уточняет издание.

Ранее стало известно, что в подкупе законодателей подозревается руководитель одной из парламентских фракций. Предполагаемым фигурантом названа лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. НАБУ не раскрывает имени фигуранта и название партии, ограничившись обещанием сообщить подробности позже. В своём официальном заявлении бюро сообщило, что руководитель одной из фракций Верховной рады предлагал взятки депутатам из других фракций за голосование за определённые законопроекты или против них.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.