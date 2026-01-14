Иран пожаловался на Трампа в ООН: вот что написал Гутерришу постпред Иравани

Президент США Дональд Трамп поощряет дестабилизацию ситуации в Иране и угрожает суверенитету этой страны. Так оценил призывы американского лидера к протестующим постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани. Ранее Трамп призвал протестующих в Иране захватить государственные учреждения.
«Данное безрассудное заявление прямо поощряет политическую дестабилизацию, подстрекает и призывает к насилию, а также угрожает суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Исламской Республики Иран», — сказано в письме, которое Иравани направил в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша.
Также Иравани призвал ООН осудить вмешательство США во внутренние дела Ирана и выразил уверенность, что в случае военного вмешательства в ситуацию Вашингтон потерпит неудачу.
Накануне Трамп заявил, что он определился со способом давления на Иран, однако отказался раскрывать детали.
Ранее на фоне протестов и погромов в Иране президент США Дональд Трамп призвал протестующих наращивать беспорядки и захватывать органы власти, заверив их, что якобы «помощь уже в пути».
При этом Катар, Оман и Саудовская Аравия предостерегают США от удара по Ирану.