Постпред Ирана при ООН потребовал осудить вмешательство США в дела Тегерана

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил официальное письмо генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и председателю Совета Безопасности с осуждением публичных заявлений президента США Дональда Трампа. Он призвал организацию также осудить вмешательство Вашингтона в политику Тегерана.

Источник: Life.ru

В документе отмечается, что призывы американского лидера к захвату государственных учреждений в Иране способствуют политической нестабильности, ставят под угрозу целостность страны и поощряют насилие. Миссия Ирана в ООН потребовала от Совета Безопасности и генерального секретаря дать оценку этим действиям и осудить вмешательство США во внутренние дела государства.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп ранее призвал протестующих в Иране захватывать органы власти. Также он заявил о необходимости запомнить тех, кого республиканец назвал «убийцами и насильниками». Позднее хозяин Белого дома отметил, что помощь митингующим «уже идёт», она будет включать в себя и экономические меры.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

