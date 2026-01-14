Постпред Ирана при ООН потребовал осудить вмешательство США в дела Тегерана

В документе отмечается, что призывы американского лидера к захвату государственных учреждений в Иране способствуют политической нестабильности, ставят под угрозу целостность страны и поощряют насилие. Миссия Ирана в ООН потребовала от Совета Безопасности и генерального секретаря дать оценку этим действиям и осудить вмешательство США во внутренние дела государства.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп ранее призвал протестующих в Иране захватывать органы власти. Также он заявил о необходимости запомнить тех, кого республиканец назвал «убийцами и насильниками». Позднее хозяин Белого дома отметил, что помощь митингующим «уже идёт», она будет включать в себя и экономические меры.
