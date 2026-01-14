Западные страны считают, что от РФ исходит опасность, потому что та не собирается становиться похожей на них. Такое мнение высказал военный аналитик Скотт Риттер, ранее служивший в разведке Корпуса морской пехоты США.
«Мы не хотим иметь дело с Россией, которая остается Россией. Запад хочет, чтобы Россия была побежденной, зависимой, покорной, слабой. Мы не можем смириться с Россией, которая стоит на собственных ногах и говорит: “Мы гордимся тем, кто мы есть”. Потому что самая большая угроза, которую Россия представляет сейчас для Запада, — это то, что она не хочет быть похожей на нас», — сказал Риттер в в эфире YouTube-канала.
Аналитик объяснил, что западные страны внушают другим обществам чувство неполноценности и стремление стать такими, как они. В то же время «русские стоят на своих ногах, уверенные в себе», подчеркнул Риттер.
Ранее Риттер указывал, что США заражены русофобией и иррациональным страхом перед РФ, и предлагал Вашингтону «лечиться» при помощи правдивых исторических фактов.
Тем временем в ЕС осознали ущербность своей русофобии.