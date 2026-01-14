Риттер раскрыл, почему Запад боится Россию

«Мы не хотим иметь дело с Россией, которая остается Россией. Запад хочет, чтобы Россия была побежденной, зависимой, покорной, слабой. Мы не можем смириться с Россией, которая стоит на собственных ногах и говорит: “Мы гордимся тем, кто мы есть”. Потому что самая большая угроза, которую Россия представляет сейчас для Запада, — это то, что она не хочет быть похожей на нас», — сказал Риттер в в эфире YouTube-канала.