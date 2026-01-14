Постпредство Ирана: США намеренно создают предлог к военному вмешательству

Постоянное представительство Ирана при ООН обвинило США в применении санкций и провоцировании беспорядков для создания формальных оснований для военного вмешательства. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте миссии в X*.
В тексте подчёркивается, что американская политика в отношении Ирана направлена на смену режима, при этом санкции, угрозы и организованные беспорядки рассматриваются как стандартный инструмент для создания предлогов для вмешательства.
Иранское представительство отметило, что подобная стратегия уже не раз сталкивалась с неудачей и не достигала поставленных целей в прошлом.
Ранее Трамп заявил, что гражданам США и американским союзникам необходимо покинуть Иран из-за продолжающихся в республике протестов.
* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.