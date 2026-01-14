В Сенате США разработали законопроект о «защите единства НАТО»

Члены Сената Конгресса США Джинн Шахин, которая представляет Демпартию, и Лиза Мурковски из Республиканской партии разработали законопроект о «защите единства НАТО». Документ предусматривает введение запрета для Госдепартамента и Пентагона на использование бюджетных средств для «блокады, оккупации или аннексии суверенной территории стран — членов Североатлантического альянса».
Указанные ведомства также могут быть ограничены в праве планировать подобные операции. О подготовке документа сообщила пресс-служба Джинн Шахин. Сенаторы выступили с такой инициативой на фоне ситуации вокруг Гренландии и заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о возможности присоединения острова к США, в том числе с помощью применения военной силы.
Авторы законопроекта отмечают, что «любая оккупация или захват суверенной территории союзника по НАТО» нарушит Устав ООН и договор Североатлантического альянса. Шахин и Мурковски полагают, что такие шаги означали бы, что США вступили в конфликт с этим блоком или отдельными его членами.
Сенаторы считают, что описанный вариант может спровоцировать исчезновение НАТО. Шахин и Мурковски также полагают, что подобный результат существенно подрывает задачи национальной безопасности и внешней политики США. Кроме того, по их мнению, это якобы отвечает стратегическим интересам России и Китая.
Напомним, ранее сообщалось, что член Палаты представителей Конгресса США, демократ Джимми Гомес подготовил проект закона «О защите суверенитета Гренландии». В документе прописан запрет для Белого дома присоединять остров к Соединённым Штатам в любой форме.