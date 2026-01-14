В Сенате США разработали законопроект о «защите единства НАТО»

Указанные ведомства также могут быть ограничены в праве планировать подобные операции. О подготовке документа сообщила пресс-служба Джинн Шахин. Сенаторы выступили с такой инициативой на фоне ситуации вокруг Гренландии и заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о возможности присоединения острова к США, в том числе с помощью применения военной силы.