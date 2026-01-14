В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве произошел взрыв, о чем сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.
В сообщении указано, что «в Николаеве был слышен звук взрыва». Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в нескольких районах Николаевской области звучит воздушная тревога. В ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты, российские войска продолжают наносить удары по местам расположения личного состава, технике и наемникам, а также по критической инфраструктуре Украины, включая объекты энергетики и оборонной промышленности. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине также доступна для анализа текущей ситуации.
Ранее сообщалось, что ВС РФ начали бить по судам, следующим в Одесские порты.