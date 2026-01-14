Суд на Кипре отказался предоставлять убежище россиянину

Административный суд также подчеркнул, что россиянин не предоставил доказательств угроз пыток, бесчеловечного обращения или реальной опасности для жизни в случае возвращения на родину. На основании этих выводов апелляция была отклонена, а постановления о задержании и депортации оставлены в силе.