Суд на Кипре отказался предоставлять убежище россиянину

По данным Юридической службы, мужчина пересёк границу Республики через оккупированные территории и был задержан на основании международного ордера на арест. Власти признали его пребывание на острове незаконным и оформили постановления о задержании и депортации в страну происхождения.
Во время рассмотрения его дела заявитель подал ходатайство о международной защите. Служба убежища отвергла запрос, подчеркнув, что регистрация нового обращения не даёт права на продолжение пребывания на территории страны. Суд отметил, что процедура экстрадиции и рассмотрение ходатайства о защите имеют разные юридические основания.
Административный суд также подчеркнул, что россиянин не предоставил доказательств угроз пыток, бесчеловечного обращения или реальной опасности для жизни в случае возвращения на родину. На основании этих выводов апелляция была отклонена, а постановления о задержании и депортации оставлены в силе.
Ранее сбежавший в Европу белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко признался, что лишился возможности въехать в США и Великобританию. По его словам, страны аннулировали его «талант-визы», которые выдаются различным публичным деятелям. Комик признался, что, получая эти визы, чувствовал себя известным и востребованным артистом.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.