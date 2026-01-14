Ричмонд
Суд на Кипре отказался предоставлять убежище россиянину

На Кипре суд отказал в предоставлении убежища гражданину России, находящемуся в международном розыске по подозрению в террористической деятельности. Об этом пишет Philenews.

Источник: Life.ru

По данным Юридической службы, мужчина пересёк границу Республики через оккупированные территории и был задержан на основании международного ордера на арест. Власти признали его пребывание на острове незаконным и оформили постановления о задержании и депортации в страну происхождения.

Во время рассмотрения его дела заявитель подал ходатайство о международной защите. Служба убежища отвергла запрос, подчеркнув, что регистрация нового обращения не даёт права на продолжение пребывания на территории страны. Суд отметил, что процедура экстрадиции и рассмотрение ходатайства о защите имеют разные юридические основания.

Административный суд также подчеркнул, что россиянин не предоставил доказательств угроз пыток, бесчеловечного обращения или реальной опасности для жизни в случае возвращения на родину. На основании этих выводов апелляция была отклонена, а постановления о задержании и депортации оставлены в силе.

Ранее сбежавший в Европу белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко признался, что лишился возможности въехать в США и Великобританию. По его словам, страны аннулировали его «талант-визы», которые выдаются различным публичным деятелям. Комик признался, что, получая эти визы, чувствовал себя известным и востребованным артистом.

