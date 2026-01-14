Ричмонд
Трамп из-за обвинений показал работнику завода в Мичигане средний палец

Глава Белого дома несколько раз нецензурно выругался в адрес работника завода Ford, назвавшего его «защитником педофилов».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время визита на завод автопроизводителя Ford в американском штате Мичиган показал средний палец одному из работников этого предприятия, который обвинил главу государства в «защите педофилов», сообщил портал TMZ.

Сотрудник выкрикнул это обвинение в адрес политика. После глава Белого дома несколько раз нецензурно выругался и продемонстрировал неприличный жест.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что никак не связан с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Американский президент подчеркнул, что ему нечего скрывать. Он обратил внимание, что власти США предоставили десятки тысяч страниц документов, касающихся этого расследования.

В ноябре Трамп резко высказался в адрес журналистки, задавшей ему вопрос о публикации материалов по делу Эпштейна. Она поинтересовалась у главы Белого дома, по каким причинам он не хочет обнародовать оставшиеся документы. В ответ президент назвал её «свинкой».

В декабре бывшая соратница Трампа Марджори Тейлор Грин рассказала, что американский лидер разозлился на неё за попытку обнародовать информацию об изнасилованиях. После конфликта с президентом политик покинула Палату представителей Конгресса США, членом которого она являлась с 2021 года.

