Назван неожиданный кандидат, который может повести «ЕР» на выборы-2026

Выборы в Государственную думу пройдут в Единый день голосования 18—20 сентября 2026 года.
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев может возглавить партийный список на выборах в Государственную Думу в 2026 году. Такой вариант обсуждается внутри партии и в администрации президента. Об этом сообщили два источника, близких к АП, и собеседник в «Единой России».
«Есть самый желаемый для партии вариант с лидером списочной части — это глава государства, но он и наименее вероятен. Может быть пятерка, где совокупный рейтинг кандидатов будет выше рейтинга партии. Есть вариант с председателем партии с учетом того, что рейтинг Медведева сейчас выше, чем в 2021 году. Есть и вариант, что он может быть в федеральной части не один», — рассказал источник издания.
По информации «Ведомостей», внутри «Единой России» оценивают текущую политическую роль Медведева как ресурсную. Собеседники газеты указывают, что в качестве зампреда Совбеза он курирует направления, которые избиратели считают приоритетными, — это вопросы безопасности и миграционной политики. Отмечается, что значимую часть поддержки Медведев получает за счет своей активности в социальных сетях, где его резкие заявления, по данным источников, находят отклик у ультрапатриотического электората.
Издание также пишет, что социологические службы по заказу властных структур и партии отдельно замеряют персональный рейтинг Дмитрия Медведева и других заметных политиков. По словам одного из собеседников, по Медведеву проводятся не только количественные опросы, но и глубинные интервью. Участники таких исследований, как утверждается, чаще всего воспринимают председателя «Единой России» как политика, отражающего патриотические настроения и линию на жесткий курс во внешней и внутренней политике.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявлял, что после выборов 2026 года состав депутатов в Госдуме и региональных заксобраниях существенно обновится. При этом останутся на местах часть опытных парламентариев. Единый день голосования, в том числе в Госдуму IX созыва, назначен на 20 сентября 2026 года.