«Душитель» из СБУ: Вакаров назвал главного организатора терактов в России

В Службе безопасности Украины за организацию терактов как внутри страны, так и в России отвечает Александр Поклад, рассказал aif.ru политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.
«Поклад — это человек, которого Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ. Он был замом, сейчас стал первым замом. Парафия Поклада — организация и проведение терактов как внутри Украины, так и за рубежом, например, на территории Российской Федерации», — отметил Вакаров.
Напомним, 5 января Василий Малюк* подал заявление об отставке с поста главы СБУ. По данным украинских СМИ, он принял решение об увольнении после давления со стороны Зеленского. Временно исполняющим обязанности руководителя службы был назначен начальник Центра специальных операций «А» СБУ Евгений Хмара. Кроме того, Зеленский провел в ведомстве еще ряд перестановок. В частности, первым замглавы СБУ был назначен Поклад.
Известно, что Поклад подозревался в причастности к убийству финансиста Дениса Киреева — участника первых мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Также, как сообщал ранее aif.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев, украинский силовик стоит за многочисленными убийствами и терактами, за организацией провокации в Буче.
Покладу приписывают убийство журналиста Павла Шеремета, главы ДНР Александра Захарченко, адвоката Грабовского, защищавшего российских военных Александрова и Ерофеева, и многих других политических оппонентов киевского режима.
В СБУ Поклад получил прозвище «Душитель» за методы насилия, которые он применял с целью выбить нужные показания.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.