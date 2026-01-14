«Душитель» из СБУ: Вакаров назвал главного организатора терактов в России

Напомним, 5 января Василий Малюк* подал заявление об отставке с поста главы СБУ. По данным украинских СМИ, он принял решение об увольнении после давления со стороны Зеленского. Временно исполняющим обязанности руководителя службы был назначен начальник Центра специальных операций «А» СБУ Евгений Хмара. Кроме того, Зеленский провел в ведомстве еще ряд перестановок. В частности, первым замглавы СБУ был назначен Поклад.