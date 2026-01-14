«Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя? Что ж, согласно правилам, по которым мы теперь действуем, это не является неправильным. Ты можешь сказать: “Мне это не нравится”, но ты не можешь указывать на какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно», — сказал журналист.
По версии Карлсона, целью вторжения США в Венесуэлу было прекращение поставок нефти Китаю. Если бы эта цель была открыто озвучена, заявления Вашингтона о «неспровоцированной» российской агрессии на Украине выглядели бы лицемерно. По его словам, Вашингтону пришлось бы признать, что Москва действует в ответ на угрозу у своих границ и предпринимает меры для самообороны.
Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал операцию Соединённых Штатов в Венесуэле как безупречную. В ходе этой миссии был похищен президент страны Николас Мадуро. По словам лидера США, аналогичную оценку получили операции по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и лидера запрещённой в РФ террористической организации ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.