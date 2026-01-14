Выяснилось, как Ереван отреагировал на слова Соловьева о «новой СВО»

Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян жестко отреагировал на заявления российского телеведущего Владимира Соловьева о возможности проведения операции, аналогичной СВО, в странах СНГ. Позже МИД Армении вызвал посла России и вручил ноту протеста.
Рубинян опубликовал запись на своей странице в социальной сети. Он сравнил происходящее с ситуацией «собака лает — караван идет», уточнив, что под «караваном» подразумевает Армению и ее движение к миру и развитию.
Поводом для резкой реакции стали слова Соловьева, прозвучавшие 10 января в эфире программы на площадке «Соловьев. Лайв». Телеведущий говорил о недопустимости ослабления отношений Москвы и Еревана и заявил, что Россия в случае угрозы национальным интересам может действовать так же, как на Украине, но и в других государствах СНГ. Отдельно он упомянул, что в подобных ситуациях международное право не должно быть ограничением.
Через два дня, 12 января, Министерство иностранных дел Армении вручило ноту протеста послу России в республике Сергею Копыркину. В Ереване сочли заявления телеведущего враждебными и расценили их как неприемлемое посягательство на суверенитет страны.
Посольство России в Ереване подтвердило агентству ТАСС факт вызова Копыркина в армянский МИД. При этом дипломатическое представительство не стало публично оценивать действия армянской стороны и сообщило, что обеспокоенности будут переданы в Министерство иностранных дел России.
