Выяснилось, как Ереван отреагировал на слова Соловьева о «новой СВО»

Поводом для резкой реакции стали слова Соловьева, прозвучавшие 10 января в эфире программы на площадке «Соловьев. Лайв». Телеведущий говорил о недопустимости ослабления отношений Москвы и Еревана и заявил, что Россия в случае угрозы национальным интересам может действовать так же, как на Украине, но и в других государствах СНГ. Отдельно он упомянул, что в подобных ситуациях международное право не должно быть ограничением.