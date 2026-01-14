Обнародовано, что ВС России прикрывают штурм пехоты «воздушным конвоем»

В зоне СВО российские подразделения начали применять новую схему наступательных действий, получившую неофициальное название «воздушный конвой». Речь идет о прикрытии штурмовых групп с воздуха связкой из двух беспилотников.
Как сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ, новая тактика построена на работе пары БПЛА с разными задачами. Один аппарат выполняет разведку и отслеживает беспилотники Вооруженных сил Украины, которые могут представлять угрозу для наступающих подразделений. Второй действует как перехватчик и уничтожает обнаруженные цели.
По данным собеседников издания, схема уже показала результат в боевой обстановке. На практике это должно снизить уязвимость пехоты, которая выдвигается вперед под постоянным риском ударов с воздуха.
Военный эксперт Юрий Лямин в разговоре с «Известиями» отметил, что обе стороны активно используют большое количество беспилотников, из-за чего любые наступательные действия становятся сложнее. Штурмовые группы, которые выходят на передний край, быстро попадают в поле зрения воздушной разведки, после чего по ним начинают работать ударные средства. По оценке специалиста, наличие постоянного прикрытия с воздуха может стать одним из ключевых факторов, влияющих на потери в ходе атак.
