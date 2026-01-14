Ранее Александр Бастрыкин сообщил, что более 7,1 тыс. мирных жителей погибли, а 21 тыс. получили ранения на Донбассе с 2014 года в результате действий киевского режима. Глава Следкома подчеркнул, что с 2014 года следователи возбудили 8,8 тыс. уголовных дел в отношении 2 240 лиц, среди которых представители военно-политического руководства Украины, сотрудники силовых структур и иностранные наёмники.